Co nejméně hrobů beze jmen. Ukrajinci hledají v Buči své zesnulé příbuzné

Pohřby už nelze dál odkládat. Ukrajinští vyšetřovatelé tak fotografují nevyzvednutá a neidentifikovaná těla, odebírají vzorky DNA a přidělují jim čísla v naději, že se o ně jednoho dne přihlásí jejich rodiny. Tyto každodenní výjevy v ukrajinské Buči barvitě popsal deník New York Times .

Měl to být světlý bod v pochmurném dni. Z tuctu nevyzvednutých těl určených k pohřbení na městském hřbitově v Buči bylo právě jedno identifikováno. Přihlásila se o něj rodina zesnulého, který tak bude mít pohřeb s kompletním obřadem. Jeho hrob ponese jméno, nikoli nicneříkající číslo.

Hrobníci, balzamovači, pohřební služba, koroneři. Šrámy na jejich psychice jsou o to hlubší, že své prožitky nemají s kým sdílet, jejich profese stále provází stigma. Úlevou pro ně nemůže být ani fakt, že jsou ve válce nepostradatelní.

Několik týdnů na předměstí nefungovala elektřina ani tekoucí voda. Bez nich zase nefungovaly márnice. Těla se tak shromažďovala a rozvážela do pěti ústavů v okolí Kyjeva. Protože na místě nefungovaly počítače, údaje se zaznamenávaly ručně na papíře.

„Více než 50 nepohřbených těl bylo v hrozném stavu rozkladu,“ řekl NYT pan Minčenko v rozhovoru na začátku srpna. Stěžoval si, že po posledním nákladu nemohl z bílé dodávky s označením „Cargo 200“, kterou používal ke sběru těl, dostat zápach. „Měli by je prostě pohřbít,“ řekl.

To nakonec v polovině srpna městská rada v Buči udělala a přesvědčila vyšetřovatele, aby vydali více než 47 nevyzvednutých nebo neidentifikovaných těl z masakru. Během několika dní je pohřbili ve třech řadách na vzdáleném konci městského hřbitova.

Druhý den pohřbívání pracovníci márnice v bílých ochranných oblecích vytáhli z chladicího vozu 11 pytlů s těly a uložili je do chatrných rakví, které jim poskytla vláda. Hrobníci rakve zavěsili na lana a bez obřadu, avšak s úctou, je spustili do hrobů.

Byl to právě její tým, který přiřadil rodinu sedmatřicetiletého Oleksandra Chmaruka k jednomu z nevyzvednutých těl, č. 153. Její úřad zařídil, aby márnice tělo uložila stranou a aby rodina přijela na pohřeb do části hřbitova věnované obětem války.

Naposledy s ním prý mluvila 11. března, kdy říkal, že ostřelování bylo tak silné, že většinu času jen ležel na zemi. Prosila ho, aby odešel, ale to on jako bývalý voják odmítl. V té době už to podle ní stejně bylo marné.