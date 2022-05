Video: Zastřelili mi v Buči syna, říká otec. Pozůstalí ztotožňují své blízké

„Byl zastřelen 3. března. Jeho auto začalo hořet a on uvnitř uhořel. Dozvěděl jsem se o této tragédii 17. března. Od 3. do 17. března ohlodávali jeho tělo kočky a psi …Teď brečím, ale za chvíli se uklidním,“ popisuje Hryhorij tragickou událost reportérovi RFE/RL. „Odjížděl z Buči autem se svou ženou. Rusové ale začali střílet a pak se objevily i tanky. Nejdřív ho zasáhli do krku a pak do srdce. Jeho žena stačila otevřít dveře a vyskočit ven. Auto pak začalo hořet,“ dodává.

„Můj dům byl zničen. Můj syn byl zastřelen. Je mi 82 let. Co víc jsem mohl ztratit? Kdybych se neschoval do sklepa, tak bych taky zemřel. Kdyby mě ale zabili – tak co? Když jsem jednou vyšel ven, tak mě zastavil ruský voják s nabitou puškou. Řekl mi, abych si sednul a byl zticha, dokud neskončí přestřelka. Zároveň mi řekl, že za to všechno může Putin i Zelenskyj. Takže oni nás sem přišli zabít a my jsme podle nich stejně vinni. To si myslí jejich dvaadvacetiletí poddůstojníci.“