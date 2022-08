Další generál proti „věčnému“ Netanjahuovi. Může rozhodnout volby

Nedá se ale očekávat, že by Eisenkotův vstup do politiky znamenal vítězství ve volbách: „Generálové nemají v očích izraelské veřejnosti takovou přitažlivost jako dříve,“ řekl serveru Ynetnews profesor Gideon Rahat, vedoucí katedry politologie na Hebrejské univerzitě.

Nové středopravicové uskupení, které po příchodu 62letého Eisenkota vzniklo, jde do voleb (už pátých v řadě během necelých tří let!) pod názvem Strana národní jednoty. Cíl je jednoznačný - zabránit návratu Benjamina Netanjahua k moci, tedy nejdéle vládnoucího izraelského premiéra, ale také muže souzeného za korupci a podvody.

Generál Eisenkot v lednovém rozhovoru pro deník Maariv naznačil, že jeho hlavním programem bude řešit konflikt s Palestinci. Prohlásil, že jednostátní řešení, v němž by žily vedle sebe oba národy, by znamenalo „konec sionistické vize“.

„Je tohle to, co chceme? Copak nevidíme, co se stane v příštích 10 až 20 letech? Odsouváme problém na příští generace. Nebo dáváme ve skutečnosti přednost oddělení se od Palestinců?“ položil si řečnickou otázku, z níž jasně vyplývá, že je pro stahování se z okupovaných území. V tom však bude jen těžko hledat společnou řeč s voliči Jaminy nebo Nové naděje, kteří se často rekrutují z řad izraelských osadníků.

V poslední době se jazýček vah nakláněl spíše na stranu Netanjahua, protože dosavadní koalice by přišla o osadnickou stranu Jamina, jež se nejspíš neprobojuje do Knesetu. V kampani je tak nesmírně důležité každé křeslo a od Eisenkota si jeho spojenci slibují, že přesvědčí část zklamaných voličů Jaminy nebo i některé voliče Likudu.

Pokud Eisenkotův vstup do politiky výrazně posílí Gancovy naděje stát se premiérem, měl by Netanjahu ve volbách více protivníků, což by mu výrazně zkomplikovalo situaci. On, který se prezentuje jako „pan bezpečnost“ a všechny protivníky označuje za slabé a zlu ustupující levičáky, může jen těžko napadat dva bývalé šéfy armády za to, že nerozumějí bezpečnostní politice státu.