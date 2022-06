Další pokus o vyrovnání se s minulostí. Belgický královský pár míří do Konga

Král Philippe měl do Konga odcestovat již v létě 2020 u příležitosti oslav 60. výročí nezávislosti země na Belgii, návštěvu ale neumožnila pandemie covidu-19. O rok později král oznámil další pokus, ale nová vlna koronaviru zabránila i této návštěvě. V březnu 2022 pak byla cesta odložena potřetí, a to kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Naposledy byl v zemi v roce 2010 tehdejší král Albert II., když se účastnil oslav 50 let nezávislosti Konga, veřejně nicméně nepromluvil. Odehrávalo se to v době, kdy byl u moci konžský prezident Joseph Kabila a vztahy obou zemí byly velmi napjaté. Belgická delegace byla na běžné poměry malá a jediným přítomným politikem byl tehdejší premiér Yves Leterme, uvádí deník Brussels Times.

Krále na cestě doprovází premiér Alexander De Croo, který zas požádal Belgičany, aby se v souvislosti s Kongem „nebáli podívat minulosti do tváře“. Součástí delegace je pak ministryně pro rozvojovou spolupráci Meryame Kitirová a státní tajemník pro vědu Thomas Dermine.

Během tří dnů v konžské metropoli Kinshase se královský pár setká s prezidentem Tshisekedim a ve středu vystoupí král i prezident s projevem před konžským parlamentem. Co přesně král řekne, královský palác tají, podle deníku Brussels Times se ale dá očekávat projev, který bude chtít ještě prohloubit lepšící se vzájemné vztahy obou zemí.

Pozornost bude věnovaná také běžně ne tolik sledované události, a to návštěvě muzea. Belgická delegace totiž do Národního muzea v Kinshase vrátí některé z cenných artefaktů, které byly v koloniálním období odvezeny do Belgie. Dermine již při své návštěvě na konci loňského roku naznačil, že Belgie prověří možnosti navrácení veškerého zboží a uměleckých děl z koloniálního období, které jsou nyní v belgických rukou.