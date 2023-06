Trump čelí obvinění kvůli nakládání s tajnými dokumenty

Bývalý americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že byl trestně obviněn z přechovávání utajovaných dokumentů ve svém floridském sídle, a označil se za nevinného. Americké ministerstvo spravedlnosti podle agentury AP informaci bezprostředně nepotvrdilo a Bílý dům věc odmítl komentovat.

Podle listu The New York Times (NYT) Trump čelí sedmi obviněním, včetně spiknutí, cíleného zatajování dokumentů a nepravdivých prohlášení. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy uvedl, že stojí při Trumpovi a že jeho obvinění představuje temný den pro Spojené státy.

„Zkorumpovaná Bidenova administrativa informovala mé právníky, že jsem byl obviněn, pravděpodobně v kauze falešných krabic,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social a dodal, že byl předvolán, aby se v úterý dostavil k federálnímu soudu v Miami.

Ve videu exprezident prohlásil, že je „nevinný muž“ a že Spojené státy jsou „národem v úpadku“. „Je to hoax, celé je to hoax,“ prohlásil s tím, že se jedná o „vměšování do voleb“ a snahu zničit jeho pověst.

Navzdory problémům Po loňských volbách se Ron DeSantis zdál jako soupeř, který by mohl v boji o Bílý dům vyzvat Donalda Trumpa na vyrovnaný souboj. Podpora mu však od té doby klesá a jeho vlastní spojenci se staví za obviněného exprezidenta. Obvinění Trumpovi neškodí. Sílí a přitahuje spojence, kteří fandili soupeřovi

Problémy bývalého prezidenta se zákonem se stupňují v době, kdy vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu po volbách na podzim příštího roku. Trump už čelí obžalobě prokuratury v New Yorku, podle níž zfalšoval několik obchodních záznamů ve snaze zakrýt platbu údajné milence v době vrcholící předvolební kampaně v roce 2016.

Prokuratura ve státě Georgia zase vyšetřuje pokus Trumpa a jeho spojenců zvrátit nátlakem výsledek volby prezidenta v roce 2020. Nejnovější obvinění je však podle agentury AP zřejmě nejzávažnější.

Tato obvinění, ba dokonce ani odsouzení, však exprezidentovu kandidaturu sama o sobě nezastaví. Ústava totiž od kandidátů vyžaduje pouze to, aby se narodili v USA, bylo jim nejméně 35 let a aby alespoň 14 let byli rezidenty země.

Jak navíc napovídají průzkumy veřejného mínění, Trump se ani po newyorské obžalobě nemusel vypořádat s úpadkem popularity. Vývoj jeho kauz mu tak v podstatě spíše nahrává.

V Trumpově floridské rezidenci zůstalo více než sto tajných dokumentů

Trump při odchodu z úřadu na začátku roku 2021 přepravil na Floridu krabice s vládními dokumenty, přestože podle zákona měl všechny oficiální záznamy na konci jeho mandátu převzít Národní archiv. Archiváři od Trumpa sice na začátku roku 2022 převzali 15 krabic obsahujících i dokumenty podléhající utajení, ve floridské rezidenci Mar-a-Lago však zůstávaly další citlivé materiály.

Neochota Trumpova týmu spolupracovat vyústila loni v srpnu v prohlídku jeho bydliště, při níž agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zajistili mimo jiné přes stovku dokumentů označených jako důvěrné, tajné či přísně tajné.

Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů McCarthy již na twitteru uvedl, že stojí při exprezidentovi, přičemž jeho obvinění označil za velkou nespravedlnost a „temný den“ pro USA. „Je nesmyslné, aby prezident obžaloval svého protikandidáta. Joe Biden uchovával tajné dokumenty po celá desetiletí,“ uvedl McCarthy. „Já a každý Američan, který věří v právní stát, stojíme na straně prezidenta Trumpa proti této velké nespravedlnosti,“ dodal.