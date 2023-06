Dekády se vesnice bála, že ji pohltí hora. Kamení ale nakonec přineslo naději

Asi 85 obyvatel švýarské vesnice Brienz se muselo v květnu sbalit a opustit svůj domov s vidinou, že už se možná nikdy nevrátí. Obec desítky let ohrožoval sesuv půdy z nedalekého svahu a minulý měsíc geologové varovali, že masa kamení se utrhne co nevidět.

„Nejlepší na tom je, že se stalo to, co jsme nečekali, sesuv přišel, ale nezpůsobil poškození ve vesnici,“ řekl k tomu podle New York Times mluvčí oblasti Christian Gartmann.