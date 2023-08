Tři roky v kobce. Novinářka držená v Číně poslala vzkaz z vězení

„Toto je milostný dopis pro 25 milionů lidí a 7 milionů kilometrů čtverečních země. Země bohaté na přírodu, krásu a prostor,“ začíná své prohlášení novinářka Čcheng Lej odkazem na Austrálii, zemi, která se jí stala domovem. „Tady to není stejné, tři roky jsem neviděla strom,“ přiznává vzápětí.

„Stýská se mi po slunci. Do mé cely sice svítí oknem, ale mohu v něm stát jen deset hodin ročně,“ popisuje novinářka přísné podmínky, které v pekingské věznici panují.

Čcheng Lej se narodila v Číně, se svými rodiči se v deseti letech přestěhovala do australského Brisbane. Pracovala jako novinářka v čínských státních médiích, než byla v srpnu 2020 zatčena. Bylo to krátce po zhroucení diplomatických vztahů mezi Pekingem a Canberrou kvůli nejasnostem ohledně původu koronaviru i podezřením z čínských špionážních aktivit.

Nejdřív byla umístěna do zařízení s přísným dohledem, v němž zadržované osoby nesmějí mít kontakt s vnějším světem. Později se dostala do vězení, kde se jednou za měsíc může vídat s australskými diplomaty. V březnu 2022 ji za zavřenými dveřmi odsoudili. Dosud neví, jaký verdikt v jejím případě padl.

Čcheng ve svém vzkazu přiznává, že jí nejvíc chybí rodina, především její dvě děti. „Každý rok se ložní prádlo na dvě hodiny vyvětrá na slunci. Když se mi naposledy vrátilo, zabalila jsem se do přikrývky a představovala jsem si, že mě pod sluncem objímá moje rodina,“ uvádí.

„Myslím, že fakt, že už ji tři roky vězní, se jí velmi dotýká,“ řekl televizi ABC partner novinářky Nick Coyle. „Skutečně je to zpráva pro Australany. Snaží se s nimi komunikovat, ukázat jim, kým je a co na své zemi miluje. Je to země, ve které se cítí velmi šťastná, takže jí chybí,“ sdělil.