Dírka o průměru ani ne milimetr. Rusové už znají příčinu úniku ze Sojuzu

Dírka o průměru méně než milimetr zapříčinila únik chladicí kapaliny z vesmírné lodi Sojuz, která je nyní připojena k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Informuje o tom agentura Reuters.

„Předběžná kontrola ukázala, že je tam malá díra, okolo 0,8 milimetru, která způsobila snížení tlaku,“ řekl v pondělí ruské státní televizi šéf Roskosmosu Jurij Borisov. Posádka, která se nyní nachází uvnitř ISS, podle něj není v nebezpečí.

Porucha, kterou podle některých odborníků mohl způsobit náraz mikrometeoritu do vnějšího pláště lodi, vedla ke zvyšování teploty v Sojuzu. Ta se ale nyní stabilizovala pod 30 stupni Celsia. Loď tak je funkční.

Zároveň je ale podle Borisova zřejmé, že celkově situace není příliš dobrá. Odborníci proto do konce měsíce rozhodnou, co dál. Jednou z možností je vyslat k ISS záložní loď, která by kosmonauty transportovala zpátky na Zemi. Podle šéfa Roskosmosu bude záložní vesmírné plavidlo připravené ke startu do 19. února

Na ISS je momentálně sedm lidí. V Sojuzu, který je v tuto chvíli jedinou lodí kotvící na ISS, měli domů letět tři z nich – Rusové Dmitrij Petelin a Sergej Prokopjev a Američan Frank Rubio. Jejich návrat na Zemi by měl standardně proběhnout až v březnu.

Ani prodloužení pobytu by ale nepředstavovalo velký problém. „Posádka tam může zůstat – s nadsázkou řečeno – donekonečna, zásobovat se totiž může normálně dál. Březnový odlet je naplánován kvůli záruční lhůtě Sojuzu. Ta je stanovena na 210 dní, pak se loď vždy vrací, aby nedošlo k proreznutí nádrží,“ řekl Seznam Zprávám odborník na kosmonautiku Milan Halousek.

Pokud by se Sojuz nepodařilo opravit a Rusko by se ho muselo zbavit (nechat ho shořet v atmosféře), mohlo by to podle Halouska ohrozit celou ruskou kosmonautiku.

„Je to další malér ruské pilotované kosmonautiky. Nechci malovat čerta na zeď, ale mohl by to být i jeden z posledních hřebíků do její rakve,“ řekl Halousek s odkazem na to, že NASA bude možná už brzy moct využívat k dopravě astronautů na ISS i novou loď Starliner od Boeingu. „Američané budou mít dva dopravní prostředky a na Sojuz nebudou muset spoléhat,“ dodal.