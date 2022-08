Do ostřelované jaderné elektrárny v Záporoží jede mezinárodní tým expertů

Informaci, že tým mezinárodní agentury je na cestě do Záporoží, oznámila agentura AFP s odvoláním na generálního ředitele MAAE Rafaela Grossiho, který misi vede. Grossi o přístupu do jaderné elektrárny vyjednával v uplynulých dnech s vysokými diplomatickými představiteli. Tým by podle tisku mohl na místo přivézt náhradní díly a přístroje pro monitorování radiace.