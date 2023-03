Přední výrobce nemůže zvýšit produkci. V cestě mu stojí TikTok

S plánovanou expanzí výroby to ovšem vypadá bledě. V cestě jí stojí nové datové centrum sociální sítě TikTok, které sídlí nedaleko ní a spotřebovává veškerou volnou elektřinu v oblasti, píše server Financial Times, který na případ upozornil.

Když společnost Nammo informovala o záměru rozšířit svou největší továrnu v Raufossu ve středu Norska, zjistila, že na její provoz už v oblasti nezbývá dostatek elektřiny. Místní dodavatelé energií jí sdělili, že veškerá volná elektřina bude putovat do budov jejich hlavního zákazníka – do nového datového centra platformy TikTok.

Situace je však podle něj za všech okolností velmi frustrující. „Jsme znepokojeni, protože vidíme, že náš budoucí růst ohrožuje úložiště kočičích videí,“ uvedl Brandtzæg pro Financial Times.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu pro japonský server The Yomiuri Shimbun uvedl, že ukrajinská armáda nemůže zahájit očekávanou jarní ofenzivu, dokud od svých spojenců nedostane další vojenskou pomoc.

Ukrajinská armáda denně spotřebuje přibližně 6000 nábojů, což se rovná ročním objednávkám z menší evropské země, připomíná server Financial Times. Podle šéfa společnosti Nammo by Ukrajina denně využila i 65 000 nábojů, pokud by je měla k dispozici.