Drastický, smrtící, ale s klíčovou slabinou. Expert popisuje virus Marburg

Do postižených okresů v Rovníkové Guineji už dorazily předsunuté týmy WHO, které mají za úkol vysledovat kontakty mrtvých a nakažených, izolovat je a poskytnout lékařskou péči lidem, kteří vykazují příznaky onemocnění.

Nicméně pokud někdo jede do africké země a vydá se do jeskyní, kde žijí netopýři, nebo se setká s infikovaným, tak určité riziko existuje.

Dám vám jiný příklad. Vezměte si třeba velkou chřipkovou epidemii ve dvacátých letech 20. století – španělská chřipka. Ta skutečně zabíjela. Její kmen byl H1N1. Dnes ten samý kmen, už po těch sto letech, co tady existuje, se tak drasticky nechová. Naše populace si na něj po generace zvykly. A to v případě Marburgu zatím není.

Kvůli 600 případům nákazy během posledních 50 let farmaceutické firmy vakcínu vyvíjet určitě nebudou, to by nedávalo ekonomicky smysl. Maximálně by její vývoj mohly zafinancovat charitativní organizace.