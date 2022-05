Macron splnil voličům přání. Nová premiérka ale sahala Francouzům do kapes

O dosavadní ministryni práce ve vládě Jeana Castexe se prezident Emmanuel Macron měl už před časem vyjádřit, že je s její prací velmi spokojen. Zároveň se spekulovalo o tom, že novou vládu povede žena – to si v průzkumech přála výrazná většina Francouzů. Macron, pro něhož je rovnost pohlaví jednou z priorit, rád přání veřejnosti splnil. První a dosud poslední ženou v premiérském křesle byla Edith Cressonová před více než třiceti lety.

Jednašedesátiletá politička a úřednice Elisabeth Borneová má za sebou dlouhou kariéru řízení soukromých firem, ale i vládních úřadů. Navzdory tomu, že zastávala tři ministerské posty, nekandidovala ještě nikdy ve volbách. To se změní až letos – v červnových parlamentních volbách bude bojovat o poslanecké křeslo v regionu Calvados na západě země.

Dalším důležitým kritériem při výběru premiérky byl vztah k ekologii. I to Borneová splňuje, i když k ní mají někteří Zelení výhrady. Zkušenosti jí nicméně nechybí – v minulosti působila jako ředitelka kabinetu ministryně životního prostředí Ségolène Royalové a 11 měsíců tento resort sama vedla. Podílela se například na uzavření jaderné elektrárny ve Fessenheimu, zavedla ekologickou daň na letenky, prosazovala zdanění palmového oleje a vyslovila se pro referendum o klimatických návrzích, které vzešly z občanského konventu.

Nová premiérka se v politice nejdříve angažovala v Socialistické straně, do Macronova hnutí Republika vpřed! vstoupila v roce 2017. Kromě výše zmíněných resortů životního prostředí a práce vedla i ministerstvo dopravy, ale také RATP, podnik provozující pařížskou hromadnou dopravu.

Ještě předtím působila na nižších vládních postech a spolupracovala se socialistickými politiky, jako byl Jack Lang nebo Lionel Jospin. „Je mimořádná, úžasná, neuvěřitelný dříč,“ popsala před lety Borneovou současná pařížská starostka Anne Hidalgová. „Je to žena, která naslouchá, je snadné s ní spolupracovat,“ pochvalovala si v listu Midi Libre novou premiérku i macronovská poslankyně Danièle Hérinová.

Zcela jinak mluví pochopitelně opozice. Šéf krajně levicového hnutí Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon na Twitteru zdůraznil „asociální politiku“ Borneové: jako ministryně práce zpřísnila podmínky pro vyplácení sociálních dávek, podílela se na reformě státních drah, která přinesla i rušení některých menších linek, a prosazovala také odchod do důchodu v 65 letech, o kterém původně v kampani mluvil i prezident Macron.

Jednou z výtek na její adresu je i to, že je příliš technokratickou a málo politickou kandidátkou na tak vysoký post. Ve svém prvním projevu po jmenování premiérkou se ale snažila působit jako politička, již čekají volby. Své jmenování věnovala „malým holčičkám, které si přejí splnit své sny“.

„Myslím, že se z ní stala politička. Nemohla být pět let ve vládě, aniž by ji to politicky zformovalo,“ myslí si pravicový expremiér Jean-Pierre Raffarin.