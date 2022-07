„Dva kroky od dohody o obilí.“ Ale Rusko na ní nemá zájem, tvrdí Kuleba

„Pokud by opravdu chtěli, export by začal velmi brzy. Ale pokud budou pokračovat ve svých hladových hrách, budou dál trvat na tom, že jsou důležitá vyjednávání,“ dodal Kuleba.

Kulebova slova jsou o něco optimističtější než úterní prohlášení generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese. „Vskutku tvrdě pracujeme, ale ještě nás čeká kus cesty,“ uvedl diplomat. I zdroje amerického deníku The New York Times (NYT) jsou poměrně zdrženlivé k tomu, že by istanbulská jednání vedla k průlomu, prý ještě zbývá několik překážek.

Podle diplomatů, na něž se odkazuje agentura Reuters, zvažovaný plán počítá s tím, že by ukrajinská plavidla naváděla lodě s obilím zaminovanými oblastmi Černého moře. Rusko by přistoupilo v době takových dodávek na příměří a Turecko s podporou OSN by lodě s obilím kontrolovalo, aby rozptýlilo obavy Kremlu, že by mohly být využité k převozu zbraní na Ukrajinu.