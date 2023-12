EU má plán, jak poskytnout Ukrajině 20 miliard eur i bez maďarského souhlasu

Evropská unie připravuje záložní plán, jak poskytnout Ukrajině, která se brání ruské ozbrojené agresi, 20 miliard eur (přes 490 miliard Kč), a to i bez maďarského souhlasu. S odvoláním na nejmenované představitele zapojené do projednávání plánu to uvedl deník Financial Times. Evropská unie podle listu hledá alternativní řešení poté, co maďarský premiér Viktor Orbán tento měsíc zablokoval finanční pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur, kterou se zbytek členských států snaží zahrnout do unijního rozpočtu na příští čtyři roky.