EU souhlasí s fondem pro klimatické škody. Platit by ale měla i Čína

V pátek v ranních hodinách představil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans na klimatickém summitu COP27 v Egyptě návrh Evropské unie. Podle něj členské země EU souhlasí se zřízením fondu ztrát a škod.

Timmermansova slova znamenala průlom v jednání, protože právě vznik podobného fondu patřil ke klíčovým požadavkům rozvojových zemí.

„Co navrhujeme, je zřízení fondu pro reakci na ztráty a škody pro nejzranitelnější země,“ řekl Timmermans na summitu.

Evropská unie se dříve této myšlence bránila. Důvodem byly obavy, že by peněz z fondu využívaly i země, jejichž emise historicky poháněly změny klimatu.

Návrh EU ale počítá s financováním ze „široké dárcovské základny“. To naznačuje, že by musely přispívat právě i rozvíjející se ekonomiky s vysokými emisemi, místo toho, aby fond financovaly pouze bohaté země. Přispěvatelem by se tak například stala i Čína.

„Myslím, že každý by měl být přiveden do tohoto systému na základě toho, jak si dnes stojí. Čína je jednou z největších ekonomik na planetě a má velkou finanční sílu,“ řekl Timmermans. „Proč by tedy neměla být spoluodpovědná za financování ztrát a škod?“

Na dotaz agentury Reuters ohledně návrhu EU mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning řekl, že rozvinuté země by měly splnit svůj závazek a poskytnout finanční prostředky rozvojovým zemím. Všechny země by podle něj měly své klimatické cíle převést do „konkrétních akcí“.

„Čínská strana doufá, že COP27 se zaměří na plnou a přesnou implementaci principů a cílů Pařížské dohody,“ řekl Mao.

Pařížská klimatická dohoda Pařížská konference o změně klimatu se odehrála v prosinci 2015. Do jednání o nové celosvětové právně závazné dohodě o změně klimatu se zapojily delegace z přibližně 150 zemí. Celosvětová dohoda byla stvrzena 12. prosince a říká, že cílem je omezit globální oteplování na úroveň výrazně nižší než 2 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou a pokračovat v úsilí o jeho omezení na 1,5 °C.

EU ke své nabídce připojila i podmínky. Podle návrhu musí země souhlasit s postupným vyřazením všech fosilních paliv a přechod na zelenou energetiku. Dále pak musí souhlasit se zvýšením svých ambicí ve snaze zamezit dalšímu oteplování planet.

Členské země Evropské unie by se tak zavázaly k nejambicióznějšímu plánu v boji s klimatickou změnou. Od Číny očekávají to samé.

Prázdný bankovní účet

Nabídka EU je nicméně v rozporu s postrojem Číny i rozvojových zemí. Ty chtějí, aby přístup k fondu měly všechny rozvojové země.

Pákistánský velvyslanec v Jižní Koreji Nabeel Munir uvedl, že Timmermansův návrh je sice „pozitivní zprávou“, ale některé rozpory zůstávají. „Pro nás závisí úspěch COP27 na tom, co získáme za ztráty a poškození,“ uvedl.

Pákistánští představitelé opakovaně přičítají změnám klimatu letošní katastrofické povodně, kdy voda zaplavila území odpovídající zhruba rozloze Portugalska. Premiér Šabház Šaríf uvedl, že jeho země doplácí na problém, který sama nezpůsobila, čímž odkazoval na minimální příspěvek Pákistánu k světovým emisím CO2.

Klimatická agentura OSN ve čtvrtek pozdě večer zveřejnila návrh dohody o ztrátách a škodách. Text byl zveřejněn před předložením návrhu EU a stanovil tři možnosti možné dohody.

První navrhuje zřízení nového fondu pro klimaticky zranitelné země. Druhý odložení rozhodnutí o fondu na příští rok na summit COP28. Třetí výzva k rozhodnutí o financování na COP28 bez zmínky o novém fondu.

Henry Kokofu, zvláštní vyslanec zastupující Climate Vulnerable Forum, které sdružuje 58 postižených zemí, uvedl, že skupina podporuje první možnost zřízení fondu – který se zdá být nejblíže tomu, co navrhla EU – ale chce pevný závazek, že země budou přispívat.