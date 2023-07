EU uvolní 500 milionů eur na podporu výroby munice pro Ukrajinu

Finanční podpora by měla sloužit k naplnění slibu, kterým se evropský blok zavázal dodat Kyjevu do příštího jara milion kusů dělostřelecké munice. Podle červnových údajů Evropské komise zatím Ukrajina dostala zhruba čtvrtinu. Členským zemím by měla větší produkce zbrojovek zároveň pomoci doplnit zásoby, které se od začátku ruské invaze na Ukrajinu ztenčily.