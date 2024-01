Expert k nehodě v Tokiu: Evakuace mohla být i rychlejší, kdyby lidé nenatáčeli

Letadlo Airbus A350 zachvátily plameny poté, co se při přistání srazilo se strojem japonské pobřežní stráže Bombardier Dash-8, který vyrazil na pomoc obětem novoročního zemětřesení.

Ke srážce hodně podobné té z Japonska došlo v květnu 2000 na letišti v Paříži. Tehdy se letadlo Short 330, podobné tomu malému Dash-8, srazilo s velkým dopravním letounem MD-80. I v tomhle případě zahynuli piloti malého letadla a to dopravní bylo vážně poškozeno.

Příčinou nehod v letectví jsou někdy i desítky faktorů, které se nevhodně sejdou v jeden čas na jednom místě. Může to být samotná infrastruktura letiště, momentální organizace provozu, kdy se na jedné dráze provádějí vzlety i přistání.

V okamžiku, kdy dojde k takovému nestandardu, může už jen to, že to na letišti není běžný způsob provozu, způsobit nějaké problémy. V tom okamžiku je k omylu a někdy tedy tragickému omylu velmi blízko.

Existují na letištích nějaká pravidla, která by výjimečným letům – , jako byl ten pobřežní stráže, jenž vyvážel pomoc obětem zemětřesení – dávala přednost v letu?

Určitě existují pravidla pro přednost letů na záchranu lidského života. Problém je, že nevíme, jestli tento konkrétní let byl skutečně operován pod touhle volací značkou.

Jedna věc je, když armádní nebo policejní letadlo letí zasahovat na místo, kde došlo k živelní pohromě, a, byť to zní hloupě, „jenom“ tam veze nějakou pomoc. Pak může letět na standardní letový plán.

Zatím ale nevíme, jak to bylo na letišti v Hanedě. A bylo by velmi neuvážené situaci dopředu hodnotit. Všechno vyplyne z vyšetřování.

Co způsobilo, že letadlo Airbus A350 – navzdory požáru – dobře obstálo a dalo lidem na palubě čas k útěku?

Mám osobní výhrady k tomu, co se objevuje na internetu. Není to poprvé, kdy místo, aby se cestující snažili z letadla co nejrychleji utéct, natáčejí atraktivní videa pro chtivé novináře.