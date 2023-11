Fanoušci Taylor Swift vedou kampaň proti „argentinskému Trumpovi“

V Argentině jsou prezidentské volby v plném proudu a stejně tak i kampaně obou kandidátů, kteří před dvěma týdny postoupili do druhého kola. To se uskuteční už za týden.

Patří mezi ně třeba podpora držení zbraní, odpor k legalizaci potratů, odstavení centrální banky, drastické snížení veřejných výdajů nebo dolarizace ekonomiky, kterou by chtěl vyřešit více než stoprocentní inflaci v zemi. Aby ostentativně demonstroval, jak radikální změnu hodlá přinést, vystupoval na svých předvolebních mítincích někdy také s motorovou pilou.

Tento týden také zahájila v Buenos Aires své turné po Latinské Americe zpěvačka Taylor Swift. Její koncerty se v poslední době těší obrovské popularitě a fanoušci jsou ochotni platit za vstupné často až horentní sumy. V Argentině někteří fanoušci kempovali před stadionem River Plate i několik měsíců před koncertem, aby měli co nejlepší místa.

Co však mají tyto zdánlivě odlišné figury společné? Fanoušci Swift, kteří si říkají Swifties, se proti Mileiovi ostře vymezují, nelíbí se jim totiž jeho sociální politika.

„Milei je proti: rovnoprávnosti platů, legálním potratům, rovnému manželství. Hlasovat pro Mileie je jako hlasovat pro Trumpa,“ napsala minulý týden na sociálních sítích skupina fanoušků Swifties for the Country.

Ve čtvrtek fanoušci vylepili před stadionem, kde Swift koncertovala, podomácku vyrobené plakáty proti Mileiovi. „Swiftie no vota Milei“, stálo na některých z nich a následoval hashtag „Milei is Trump“.

Přestože většina fanoušků popové hvězdy se rekrutuje z mladších ročníků, o postupu Mileie do druhého kola prezidentského klání rozhodli z velké časti hlasy mladých lidí.

Třetina argentinských voličů je mladší 29 let a říjnový průzkum ukázal, že téměř 27 procent Mileiovy podpory přišlo od lidí ve věku od 17 do 25 let.