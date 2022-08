Fatva na Rushdieho byla jen zástěrkou, popisuje zákulisí dění v Íránu novinář

„Na pověsti režimu však nezáleží. (Jeho představitelé) Vědí, že vytváří darebácký režim, a budou to dělat i nadále. Je to hlavně proto, že pokud se začne režim stávat normálním, pak by měli dodržovat mezinárodní právo v oblasti lidských práv. Pokud tak učiní, využije íránský lid svého práva na jejich změnu prostřednictvím pokojných voleb, a to bude znamenat konec režimu Islámské republiky,“ vysvětluje. Existence režimu Íránské islámské republiky je podle něj úzce spojena s jeho „darebáckými“ aktivitami.