Fidži bojuje s toulavými psy. V ulicích jich jsou desetitisíce

Populace toulavých psů na Fidži totiž v posledních dvou letech explodovala. Na vině je psí „baby boom“, ke kterému došlo poté, co se během pandemie uzavřely kastrační služby. Uzavření hranic navíc zastavilo přísun nezbytných dobrovolných veterinářů ze všech zemí světa.

„Je to obrovský problém…je tu tolik psů,“ říká pro britský deník The Guardian manažer útulku SPCA v hlavním městě Suva Shaneel Narayan. Odhaduje, že jen v Suvě je na útěku 20 až 30 tisíc psů. Někteří nemají majitele, jiní se jen toulají.

Ačkoli se kastrační služby na Fidži s koncem pandemie obnovily, SPCA i další útulky se potýkají s množstvím umístěných zvířat. „Po covidu se to opravdu zhoršilo. Za týden máme zhruba 40 až 50 zvířat, která do útulku přijmeme. Jsme zahlcení,“ tvrdí manažer.

Psi ale působí potíže také přímo v ulicích. Přenášejí nemoci, obtěžují na rušných silnicích či útočí na děti. „V noci se nám psi potulují po kampusu. Městská rada na ně sice nastraží pasti, ale ráno dostaneme tak dvě, možná tři zvířata. Musíme je vyhnat,“ popsal pro The Guardian člen ochranky na Univerzitě jižního Pacifiku Petero Bole.

„Malí fidžijští chlapci procházejí kolem těchto nevinných zvířat, bijí je tyčemi nebo do nich kopou,“ vysvětluje Nacagilevu s tím, že právě toto špatné zacházení přispívá k útokům psů na komunitu. „Tolik lidí si stěžuje na to, že je psi napadají. Ale důvod, proč to dělají, je právě špatné zacházení,“ myslí si.