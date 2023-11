Finsko ponechá otevřený jen jeden hraniční přechod s Ruskem

Finsko oznámilo, že kvůli přílivu žadatelů o azyl v pátek uzavře všechny přechody na hranici s Ruskem s výjimkou jednoho. Informoval o tom web The Guardian . Středeční oznámení přišlo po týdnech napětí, kdy Helsinky obviňují Moskvu, že vědomě posílá migranty do této severské země.

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová ve středu agentuře Reuters řekla, že Finsko by případně mohlo uzavřít i celou hranici s Ruskem. Jenom v tomto měsíci přišlo z Ruska do Finska více než 600 lidí bez dokladů vyžadovaných pro vstup do Evropské unie, uvedla agentura Reuters.