Fotky: „Tohle je už naše.“ Rusové vzali novináře do Chersonské oblasti

Na sklonku minulého týdne vzali do oblasti i západní novináře, aby jim ukázali, jak to v Chersonské oblasti pod jejich správou vypadá.

Fotografie tedy zachycují jen to, co Rusové povolili, aby média viděla. I tak se ovšem jedná o jednu z mála možností, jak nahlédnout do okupovaných míst, jež chce uměle dosazená vojensko-civilní správa začlenit do Ruské federace.