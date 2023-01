Francouzská vláda navrhuje posunout věk odchodu do důchodu na 64 let

Francouzská vláda navrhuje posunout věk odchodu do důchodu na 64 let

Francouzská vláda prodlouží věk odchodu do důchodu. Ze současných 62 let se zvedne na 64. Věková hranice se bude zvedat postupně, o tři měsíce za rok. Reforma by měla skončit v roce 2030.