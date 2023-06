„Generál Armagedon.“ Kdo je muž, který se může stát obětním beránkem Kremlu

Psal se 8. říjen 2022, když ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu jmenoval zvláštního velitele okupačních sil na Ukrajině. Po více než sedmi měsících války poprvé ukázal prstem na člověka, který dostal „ukrajinský směr“ do přímé zodpovědnosti. Tím člověkem byl pětapadesátiletý armádní generál Sergej Surovikin, jehož předcházela pověst krutého válečníka. Vysloužil si ji během svého vojenského angažmá v Čečensku i Sýrii. Od podřízených získal přezdívku „generál Armagedon“. Nebo také „velitel Surovyj“, čili přísný, tvrdý, surový.

V době jmenování zastával Surovikin pozice velitele Jižního vojenského okruhu a velitele vzdušných a kosmických sil; druhá z funkcí mu zůstala do dnešních dnů.

Ve středu 28. června ruský opoziční kanál The Moscow Times s odkazem na zdroje blízké ministerstvu obrany napsal , že Surovikin byl zatčen.

Kreml se k věci oficiálně odmítl vyjádřit. Mluvčí prezidenta Putina Dmitrij Peskov ve čtvrtek přesměrovával veškeré dotazy jinam. Jak píše Reuters , když se novináři ptali, zda může objasnit situaci kolem Surovikina, Peskov reagoval: „Ne, bohužel ne. Doporučuji, abyste se obrátili na ministerstvo obrany“. A to dál mlčí.

Sergej Surovikin a Sergej Šojgu během návštěvy společného velitelství částí armády zapojených do speciální vojenské operace, 17. prosince 2022.

Čistky na obraně se čekají v souvislosti s víkendovým tažením vagnerovců – tedy žoldácké armády Jevgenije Prigožina, která výrazně promluvila do bojů na Ukrajině – na Moskvu.

Analytici ISW tehdy psali , že se Putin rozhodl dát oběma velitelům – tedy Prigožinovi a Surovikinovi – volnou ruku. Ať předvedou, co svými prostředky dokážou. Tedy s tisícovkami mobilizovaných vězňů a údery na ukrajinské energetické sítě, které měly zdecimovat ukrajinské obyvatelstvo během tuhé zimy.

Prigožin od té chvíle nikdy neminul příležitost, aby mohl armádní špičky kritizovat. Opakovaně žádal, aby „neschopného“ Gerasimova zase vystřídal Surovikin. Když do ruských rukou v květnu padl Bachmut , zabral si pro sebe Prigožin veškeré zásluhy. A tvrdil, že se vagnerovcům nedostalo prakticky žádné pomoci od ruské armády – s výjimkou té, kterou poskytl Surovikin.

Po Prigožinově víkendové vzpouře list The New York Times napsal, že Surovikin o akci minimálně věděl.

List zveřejnil 28. června s odkazem na zdroje z amerických zpravodajských služeb, že generál měl o povstání pokročilé znalosti, ovšem neví se, zda Prigožinovo úsilí i přímo podporoval. „Není jasné, co přimělo Surovikina vyzvat Prigožina k ukončení povstání jen několik hodin po jeho zahájení, i když je možné, že tak učinil spíše pod nátlakem než kvůli podpoře ruského vojenského vedení,“ citoval zdroje NYT.

Nebylo to zdaleka poprvé, kdy se k jeho jménu přidávala slova jako „krutost“. Už v srpnu 1991 velel Surovikin motorizované jednotce, která během neúspěšného pokusu o převrat v SSSR rozdrtila v Moskvě tři muže. „Za to skončil za mřížemi, stejně jako za údajný obchod se zbraněmi,“ připomněl u příležitosti říjnového jmenování list The Guardian.