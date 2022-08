Glosa: Premiérka tančí na mejdanu a proč se to nakonec lidem líbí

Dojem, emoce sounáležitosti je důležitá a „funguje“. A obrázky politiků jako lidí z masa a kostí ji podporují – ať už jde o různorodou stylizaci pro objektivy reportérů (viz třeba převleky kampaňujícího Borise Johnsona), nebo záběry ze soukromí. Ale i ty, praví marketingové bible, musejí být pod kontrolou. Jinak je to moc velký risk. Nemluvě o nějakých paparazzi fotkách, vždyť i ty svým způsobem politiky polidšťují…

Neboli: předsedkyně vlády není „jednou z nás“, jen když se to zaručeně a pečlivě naplánovaně hodí do politické komunikace a volební kampaně. Ale i ve chvíli, kdy to může být kontroverzní. Jedněm video z večírku imponuje, ne nadarmo deník Bild Marinovou nazval „nejvíc cool političkou na světě“. Jiní si myslí, že by se státník i v osobním volnu měl chovat jinak. Respektive že je neslušné, když neřeší inflaci, plyn a Putina 24/7, a ani se tak netváří.