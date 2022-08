Video: Finsko řeší, že „nejsuprovější premiérka“ chodí na party

Po zveřejnění videa se finská premiérka stala terčem kritiky . Někteří považují její chování za nevhodné. Zvlášť s ohledem na fakt, že Finsko na pozadí války na Ukrajině právě završuje svou historickou neutralitu a vstupuje do NATO.

Premiérka byla už dříve kritizována za to, že tráví moc času na večírcích a v klubech.

„Sanna Marinová se stává symbolem pokroku, a to se mi líbí. Kdybychom vždycky žádali tyhle konzervativce o povolení, nebyly by žádné premiérky. Jsem hrdý na to, že mohu toto video ukázat svým přátelům a kolegům. Svět a jeho hodnoty se mění,“ napsal na Twitteru finský ekonom Julius Uotila.