Glosa: Říci Putinovu zlu ne. I v českých volbách

Po návratu domů, s koncem druhé světové války zjistil, že nikdo z jeho blízkých nacistické vyhlazování nepřežil. Jeho otec zemřel v Terezíně, jeho matka a bratr v Osvětimi, jeho žena zahynula v táboře Bergen-Belsen. Nezlomilo jej to. Ještě v roce 1945 sepsal knihu s titulem A přesto říci životu ano.

V roce 1988 ve vzpomínkovém projevu před vídeňskou radnicí kromě jiného řekl, že „existují jen dvě lidské rasy, a to je rasa lidí slušných a rasa lidí, kteří slušní nejsou. Hranice mezi těmito oběma rasami prochází napříč všemi národy a uvnitř těchto národů prochází všemi stranami a seskupeními všech druhů. I ti, kdož byli v koncentračním táboře, patří na tu či onu stranu; dokonce i mezi příslušníky SS bylo možno potkat docela slušné lidi, stejně jako mezi odsouzenými byl naopak nejeden lump.“

Vím, je to těžké, ne-li nemožné, nahlížet nyní touto shovívavou optikou na Rusy. Ale díky sociálním sítím od včerejška vidíme Rusy protestující, zatýkané, mlácené obušky. Většinou jde o lidi mladé. Podobně československou listopadovou revoluci v roce 1989 vedli vysokoškoláci. Snad je možno – ano, vím, naivně – doufat, že ač v menšině, mohou svým příkladem změnit politické směřování Ruska.

„Slušní lidé tvořili vždy menšinu a myslím, že jí vždy zůstanou,“ prohlásil Frankl. „Ale nebezpečí spočívá v něčem jiném. V tom, když režim, když politický systém vynese neslušné lidi nahoru a postará se o to, aby se tento negativní výběr národa dostal ke kormidlu. To je skutečné nebezpečí, ale před tím není žádný národ uchráněn. V tomto smyslu se odvažuji tvrdit, že v podstatě každý národ je teoreticky schopen rozpoutání genocidy. Jaké politické důsledky z toho všeho můžeme vyvodit? Dle mého názoru existují pouze dva politické styly nebo – dovolte mi to tak vyjádřit – dva typy politiků. Jedni věří, že účel světí prostředky, všechny prostředky včetně terorismu. Zatímco druhý typ politiků si zůstává velmi dobře vědom toho, že existují i prostředky, které znesvětí i ten nejsvětější cíl.“