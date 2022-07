Glosa: Vybojovali jsme lepší svět. A šeredně jsme se spletli

Je to geniální zkratka toho, co s tím, jak vidíme svět (a jak zároveň svět vidí nás), udělala sociální média.

Za prvé: na sociálních sítích nežijeme v realitě, ale pouze ve výřezu z ní. Ano, jsou to ty pověstné bubliny lidí se stejnými názory a stejnými zkušenostmi. Byť to nejsou bubliny zcela homogenní. Algoritmy sociálních sítí jsou dnes ještě mazanější a „míchají“ bubliny tak, aby v nich bylo i určité procento názorových odpůrců. Dost velké na to, aby se postarali o „zábavu“ a rozruch, a zase ne moc velké, aby je bylo možné slavně porazit a zničit. To je přesně to, co zajistí našemu mozku největší dávku hormonů štěstí: vzrušení z bitvy a následnou radost z velkolepé porážky nepřítele.