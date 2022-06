Evropa je v energetické válce s Ruskem a před topnou sezónou se obává uzavření kohoutků s ruským plynem. Jen pár dní poté, co Moskva snížila množství plynu dodávaného do Evropy, oznámily hned čtyři země Evropské unie opětovné otevření uhelných elektráren. A to navzdory už schválené Zelené dohodě, která počítá s jejich úplným odstavením.