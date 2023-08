Hackeři z KLDR se nabourali přátelům v Rusku do předního výrobce raket

Severokorejští hackeři se nabourali do počítačových sítí ruského vývojáře raket. Podle expertů incident dokazuje, že je Pchjongjang pro to, aby získal klíčové technologie, schopen jít i proti svým spojencům.

Skupina elitních hackerů navázaných na severokorejskou vládu loni po dobu nejméně pěti měsíců tajně pronikala do počítačového systému společnosti NPO Mašinostrojenija, jedné z předních firem raketového a kosmického průmyslu v Rusku.

Podle jejích informací se hackeři nabourali do systému ruské společnosti koncem roku 2021. Ve své činnosti pokračovali až do května roku 2022, kdy firemní IT inženýři na jejich aktivitu přišli, vyplývá z interní komunikace společnosti.