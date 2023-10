Hamás chce rukojmí vyměnit až za 6000 vězňů, řekl jeho bývalý vůdce

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás 7. října provedli rozsáhlý pozemní a raketový útok na jih Izraele. Do Gazy tehdy unesli mnoho rukojmích. V pondělí ráno mluvčí izraelské armády Daniel Hagari podle webu The Guardian uvedl, že jich Hamás drží v Gaze až 199.

„Vyvíjíme úsilí, abychom se pokusili zjistit, kde se rukojmí v Gaze nacházejí. Neprovedeme útok, který by ohrozil naše lidi,“ řekl Hagari s tím, že rukojmí jsou pravděpodobně naživu a jejich rodiny byly o situaci informovány.

Počet rukojmích, který izraelská armáda udává, se v posledních dnech podle The Guardianu prudce zvýšil. V neděli Izraelské obranné síly (IDF) uváděly počet 126, později jej aktualizovaly na 155. Ozbrojené křídlo Hamásu momentálně hovoří o 200 až 250 zadržených.

Mluvčí ozbrojeného křídla Hamásu podle informací agentury Reuters také řekl, že kromě Izraelců drží Hamás také zajatce různých dalších národností. Ty označil za „hosty“ a dodal, že budou propuštěni, až to situace dovolí.

Mezi osobami, které jsou pravděpodobně zadržovány v Gaze, je podle The Guardianu i 74letá Vivian Silverová, známá mírová aktivistka, spoluzakladatelka organizace Women Wage Peace, která žila v Bari, kibucu poblíž hranic s Gazou. Ten se stal při vniku Hamásu do Izraele ohništěm tvrdých bojů.

Přítomnost rukojmích v Pásmu Gazy podle webu The Guardian Izraeli komplikuje plány na pozemní invazi do hustě obydlené oblasti, která je domovem 2,3 milionu lidí a kterou Izrael hustě bombarduje. Podle představitelů Hamásu při izraelských náletech na severu Gazy 22 rukojmích zemřelo, to však jiné zdroje nepotvrdily.