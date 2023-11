Hamás útočil i z českých paraglidů

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Paraglidingové vybavení české firmy Nirvana Systems pomohlo teroristům z palestinské organizace Hamás proniknout 7. října na izraelské území. Paraglide z Přerova je jasně vidět na záběrech z videa, které odvysílala zahraniční média. Seznam Zprávy o tom informovala americká konzervativní organizace United Against Nuclear Iran (UANI).

UANI se nejdříve obrátila na přerovskou firmu, ta ale reagovala až na dotaz SZ. Jak se mohly její stroje dostat k teroristům z Pásma Gazy, její majitel Pavel Březina neví: „Netuším. Prodali jsme celkem 3500 paramotorů po světě a přes pět tisíc padáků. Asi chápete, že neznám všechny svoje zákazníky, dealera máme mimochodem i v Izraeli, také v Americe, Německu a celkem 42 zemích,“ řekl v telefonickém rozhovoru.

Zatímco na palestinských územích žádnou partnerskou společnost Nirvana Systems nemá, v Íránu, který teroristické hnutí sponzoruje, ho v minulosti měla. S leteckou školou v Teheránu, která figuruje na stránkách přerovské firmy jako jeden z distributorů, už prý nespolupracuje.

Íránský partner žije v Los Angeles

„Ten člověk žije už posledních pět let v Americe v Los Angeles. Jestli je tedy uvedený na našich stránkách, tak jenom z historického hlediska. Za takovýmito firmami obvykle stojí jeden člověk, byznys je to malý. Když někam prodáte tři stroje za rok, je to už dobrý zákazník. Když se ten člověk přestěhuje, kontakt zanikne. My jsme jen neaktualizovali web, od covidu se jen snažíme přežít,“ vysvětlil SZ Pavel Březina.

Na Blízkém východě podle něj firma v posledních letech žádné velké zakázky neměla, a to ani v Izraeli. „Vůbec netuším, jak se tam mohly dostat… Normálně si naše výrobky mohli kdekoliv po světě koupit. Viděl jsem ukázku, kterou mi posílal americký novinář. Když se na ni dobře podíváte, vidíte tři různé padáky, každý od jiné firmy. Jenom my na nich máme logo,“ říká majitel přerovské firmy s tím, že je to podobné, jako kdyby teroristé z Hamásu jezdili ve škodovkách.

Ředitele výzkumu UANI Daniela Rotha nicméně odpovědi šéfa Nirvana Systems neuspokojily: „Toto vybavení bylo použito jako zbraň ve válce, izraelský deník Jerusalem Post o podobných útocích informoval už v roce 2014, takže známé to už bylo. To, že mají na svých stránkách, že obchodují s Íránem, je nepřijatelné, měli by veškeré kontakty okamžitě přerušit. Po vašem telefonátu to tam ale stále je,“ podivoval se Roth v online rozhovoru pro Seznam Zprávy.

UANI zmiňuje i další z obchodních partnerů Nirvana Systems, a to maďarskou společnost PPGMAX Ltd. se sídlem v Budapešti. Ta podle webu slouží jako prostředník k íránským zákazníkům.

Podle serveru gratf.org (Globální boj proti terorismu) navíc existují jasné důkazy o tom, že členové Hamásu byli vycvičeni v ovládání motorových paraglidů v Malajsii, kde Nirvanu Systems zastupuje společnost Air Ventures v Kuala Lumpuru v čele s instruktorem Jamesem Gibsem. Malajsijský režim ale Hamás na svém teroristickém seznamu nevede a je to pro něj legitimní subjekt.

Export měnit nebudeme

Na otázku, zda firma po této zkušenosti nějak upraví svoji exportní politiku, ale majitel Nirvana Systems Březina odpovídá odmítavě: „Měnit nic nebudeme. Snažíme se v této době uživit, což je samo o sobě hodně těžké. Firmu jsme teď zredukovali, energie a všechny vládní předpisy a balíčky jdou proti nám. Pokud nechci firmu zavřít, beru jakýkoliv kšeft. Samozřejmě nebudu nikomu prodávat nic, pokud bych tušil, že by to mělo sloužit k teroristickým akcím nebo vojenským účelům,“ dušuje se.

Aktivista Roth tvrdí, že by si česká firma měla své partnery více prověřovat. „V kontextu neobyčejně dobrých vztahů České republiky a Izraele mi přijde neobvyklé, že má firma byznys v Íránu. U středoevropských firem to není moc časté, spíše se s tím setkáváme v západní Evropě. Navíc nám firma ani neodpověděla na e-mail a neujistila nás, že se to už nebude opakovat,“ kritizuje českého výrobce paraglidů.

Podle některých hlasů to však UANI s kritikou obchodování s Íránem přehání. Investigativní web The Intercept informoval, že UANI zostouzela firmy, které legálně vyvážely do islámské republiky léčiva, a to i v době koronavirové krize. „Ne, my se obchodem s léky i zemědělským vybavením nezabýváme,“ popřel však Daniel Roth tuto informaci.

Paraglidy coby sportovní vybavení nepodléhají sankcím. „Paraglidy nejsou bez dalšího na seznamu kontrolovaného zboží dvojího užití. Za vojenský materiál by byly považovány jen, pokud by byly určeny k vojenskému využití,“ napsal Seznam Zprávám zdroj z českého Ministerstva průmyslu a obchodu, který si nepřál být jmenován.