Hegemon skotské politiky v rozkladu. Zatčení se bojí i dlouholetá premiérka

Únorová rezignace Nicoly Sturgeonové na post předsedkyně Skotské národní strany (SNP) a první ministryně Skotska překvapila mnohé. Ještě méně lidí si ale zřejmě dokázalo představit, v jakém zmatku se SNP ocitne jen o několik týdnů později.

Policejní vyšetřování financování strany, které probíhá již dva roky, totiž začalo nabírat na obrátkách a v posledních týdnech vyústilo i v několik zatčení vysoce postavených politiků.

Posledním, kdo kvůli vyšetřování stranických financí skončil v policejní vazbě, byl v úterý pokladník strany Colin Beattie. Policie ho po několikahodinovém výslechu propustila, aniž by vznesla obvinění. Beattie ale i tak ve středu večer prohlásil, že z funkce odstupuje do doby, než skončí vyšetřování. Informoval o tom britský deník The Times.

Stejně jako Beattie byl v dubnu zatčen a rovněž bez obvinění propuštěn i manžel skotské expremiérky Sturgeonové Peter Murrell, který v březnu rezignoval na funkci výkonného ředitele SNP. Největší pozdvižení ale vyvolalo dva roky staré video, na němž se o financích strany vyjadřuje právě Sturgeonová a které do veřejného prostoru uniklo o víkendu.

Uniklé video se Sturgeonovou

Do skandálu se tak přimotali takřka všichni nejvýše postavení politici strany, která už 16 let naprosto dominuje tamní politice, určuje vztah regionu k Londýnu, a v současnosti je jen těžko představitelné, že by Skotsku takto silně mohl dominovat někdo jiný. SNP ve volbách pravidelně získává téměř polovinu všech hlasů a po většinu této éry stranu řídila právě Sturgeonová.

Vyšetřování financí Skotské národní strany Skotská policie zahájila vyšetřování týkající se financí SNP v červenci 2021. Zjišťuje, co se stalo s více než 600 000 librami (přes 16 milionů korun), které strana mezi lety 2017 a 2020 vybrala na kampaň za nezávislost Skotska. Peníze měly být použity výhradně k tomuto účelu, ale vyšetřovatelé mají podezření, že ve skutečnosti to bylo jinak.

Ve stranických výkazech totiž finance chybějí. Výpisy z transparentního účtu později ukázaly, že na konci roku 2019 měla strana v bance necelých 97 000 liber a její celková čistá aktiva činila asi 272 000 liber. I to prohloubilo obavy o to, kam se poděl zbytek peněz.

Dnes už bývalý výkonný ředitel SNP Peter Murrell také v roce 2021 půjčil straně poměrně vysokou částku, přes 107 tisíc liber. Půjčku měla strana nahlásit volebnímu úřadu v červenci téhož roku, ale k tomu se informace dostala až více než o rok později, v srpnu 2022.

Na zmíněném dvouminutovém záznamu, který zveřejnil list Sunday Mail, tehdejší první ministryně Sturgeonová říká členům Národního výkonného výboru (NEC), že „strana nikdy nebyla v silnější finanční pozici než nyní, a to je odrazem naší síly“.

Sturgeonová, která byla podle všeho nahrávána bez svého vědomí, také na účastníky virtuálního setkání přímo apelovala. „Jen buďte velmi opatrní na zveřejňování obav, že máme problémy s financemi strany. Jsme totiž závislí na dárcích, kteří nám přispívají. Není žádný důvod k tomu, aby se lidé obávali o stranické finance, my všichni musíme být opatrní, abychom nenaznačovali, že tomu tak je.“

Řada lidí tak dospěla k názoru, že Sturgeonová z funkce skotské premiérky neodstoupila jen proto, že „nastal čas odejít“, jak sama řekla, ale že o problémech, které vyplují na povrch, musela vědět.

To, co se nyní děje, její pověst zajisté velmi silně poškozuje a zpětně vrhá na její působení v politice negativní stín. Nicola Sturgeonová tvrdila, že stranu opouští ve chvíli, kdy se nachází ve velmi dobrém stavu, avšak nyní se ukazuje, že to vůbec nebyla pravda. Ba právě naopak. Monika Brusenbauch Meislová z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.

Bývalá předsedkyně SNP také ve videu zdůraznila, že je nutné, aby ze schůze neunikly žádné podrobnosti, protože by to omezilo „možnost otevřené, svobodné a upřímné diskuse“.

Expertka: Uniklé video budí silné rozpaky

Zasedání v březnu 2021, z něhož unikla nahrávka, se podle místních médií konalo jen několik dní předtím, než byla na policii podána první stížnost ohledně finanční situace SNP. Informátor tehdy údajně vyjádřil obavy, že z prostředků získaných na budoucí kampaň za nezávislost mohlo být použito k jiným účelům téměř 667 tisíc liber (přes 16 milionů korun).

„Skutečnost, že Nicola Sturgeonová prohlásila, že finance strany jsou ve vynikajícím stavu, jen několik týdnů předtím, než bylo zahájeno policejní vyšetřování, bezesporu budí silné rozpaky,“ uvedla pro Seznam Zprávy docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS Masarykovy univerzity Monika Brusenbauch Meislová.

Kontext Britská policie Petera Murrella na začátku dubna zatkla v rámci vyšetřování financování Skotské národní strany (SNP). Policie zatkla manžela skotské expremiérky Sturgeonové

Podobně hovořil i předseda skotských opozičních konzervativců Craig Hoy. Ten řekl, že to, jak Sturgeonová načasovala svá slova, je „upřímně řečeno zarážející“.

„Šokující netransparentnost v čele SNP způsobila, že se strana dostala do současných potíží. Pokud chce (nově zvolený premiér - pozn. red.) Humza Yousaf ukázat, že je odhodlán řešit krizi v SNP, měl by pozastavit členství Nicoly Sturgeonové a Petera Murrella ve straně,“ řekl Hoy.

Čeká zatčení i expremiérku?

Vysoce postavení členové SNP se totiž podle The Times musí připravovat a připravují na možnost, že se zatčení v blízké budoucnosti dočká i Nicola Sturgeonová. Je podle nich téměř jisté, že policie bývalou první ministryni v nadcházejících týdnech vyslechne. Je totiž jediným zbývajícím vysokým představitelem SNP, který je uveden v posledních finančních účtech strany a který nebyl zatčen a vyslýchán.

Murrella, tedy manžela Sturgeonové, policie na začátku dubna vyslýchala 11 hodin, než ho propustila na svobodu. V den, kdy byl Murrell zadržen, také policisté provedli razii v sídle strany, které se nachází v blízkosti skotského parlamentu v Edinburghu.

V červnu 2021 půjčil bývalý šéf strany Murrell straně přes 107 tisíc liber (2,8 milionu korun), což podle skotských médií vysvětlil tím, že chtěl SNP „pomoci s problémy s cash flow“. I to podle politoložky Brusenbauch Meislové vyvolává velkou spoustu otázek.

Připomeňte si Nicola Sturgeonová byla nejdéle sloužícím prvním ministrem, jak se post oficiálně jmenuje, v dějinách Skotska. Politička tvrdila, že na její rozhodnutí neměla vliv momentální kritika. „Tato práce je těžká a neúprosná.“ Skotská premiérka Sturgeonová končí

Sturgeonová se kvůli současné situaci ocitla pod drobnohledem a silnou palbou kritiky. „To, co se nyní děje, její pověst zajisté velmi silně poškozuje a zpětně vrhá na její působení v politice negativní stín. Nicola Sturgeonová tvrdila, že stranu opouští ve chvíli, kdy se nachází ve velmi dobrém stavu, avšak nyní se ukazuje, že to vůbec nebyla pravda. Ba právě naopak,“ uvedla docentka Brusenbauch Meislová.

Sturgeonová tak momentálně prakticky nevychází na veřejnost a neúčastní se ani zasedání ve skotském parlamentu. Přestala se i aktivně vyjadřovat na sociálních sítích. „Ostatně nad její budoucností visí velký otazník. Po její rezignaci se objevily spekulace, že by mohla působit na nějaké významné mezinárodní pozici, např. v OSN, ale to je nyní, minimálně prozatím, v podstatě úplně pasé,“ dodala.

Jak dění komentuje nově zvolený premiér?

Vedoucí představitelé opozice tak v posledních dnech vyzvali SNP, aby pozastavila členství jak Sturgeonové, tak jejímu manželovi. To ale Yousaf prozatím odmítá, přestože svou stranu v posledních dnech obhajoval.

Na dotaz novinářů, zda může „zaručit, že strana nejedná kriminálním způsobem“, reagoval, že „rozhodně ano“.

Na otázku ohledně členství Sturgeonové ve straně Yousaf v pondělí odpověděl, že „není důvod“, aby Sturgeonová odstoupila nebo aby jí bylo pozastaveno členství, a dodal: „Myslím, že už jsme dávno překonali zvyk posuzovat, co žena dělá, podle toho, co se stane jejímu manželovi.“

„Už dříve jsem řekl, že člověk je nevinný, dokud se mu neprokáže vina,“ uvedl Yousaf a dodal, že ho nejčerstvější zatčení pokladníka Colina Beattieho překvapilo.

Podle expertů je ale možnost, že Sturgeonová „bude odejita“ i proti své vůli, pravděpodobná. „Už jen proto, že panují obavy, že jakákoli její další aktivita v rámci strany bude okamžitě zneužita opozicí k útoku na stranu jako takovou. Strana se díky ní stává nesmírně snadným terčem,“ řekla pro Seznam Zprávy politoložka Brusenbauch Meislová.

Jak skandál dopadne na vládnoucí SNP?

Zástupkyně předsedy skotských konzervativců Meghan Gallacherová v parlamentu prohlásila, že SNP je „v totálním rozkladu“. Strana, která ve Skotsku vyhrála všechny volby od roku 2007, se do takto silných potíží dostala poprvé.

„SNP se nyní nachází v krizi, je vnitřně rozštěpená, potýká se s poklesem počtu členů a odlivem dárců. Vnitřní rozpory, které nyní s volbou nového předsedy vypluly na povrch, jsou o to zajímavější, že SNP byla dlouhodobě známá svojí schopností udržet vnitrostranické půtky a neshody pod pokličkou,“ vysvětlila Brusenbauch Meislová.

Značným problémem, se kterým se strana v rámci současné krize musí vypořádat, je snížení počtu dárců, na jejichž financích je, jak v uniklém videu popsala Sturgeonová, SNP závislá.