V roce 2005, kdy film přišel do kin, Putin Smoljaninova i další tvůrce filmu „za odměnu“ pozval na svoje sídlo, kde se odehrálo speciální promítání snímku. Od té doby se ovšem mnohé změnilo, píše server CNN , který na příběh ruského herce upozornil.

„Pokud bych šel do této války, tak jedině po boku Ukrajiny,“ uvedl Smoljaninov pro ruský opoziční server Novaya Gazeta. „Pro mě to není ani tak o tom být na straně Ukrajiny, ale na straně mých bratrů, kteří byli pro nic za nic napadeni mými dalšími bratry,“ dodal s tím, že možnost, že se osobně zapojí do bojů na Ukrajině, zůstává otevřená.