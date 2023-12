I když přežijí, budoucnost je temná. Děti z „nejnebezpečnějšího místa světa“

Pouhé tři týdny války mezi Izraelem a Hamásem „stačily“, aby v Pásmu Gazy zahynulo víc dětí, než je ročně zabito ve válečných konfliktech po celém světě od roku 2019. Území, kde lidé mladší 18 let zastupují téměř polovinu populace, si tragický moment připsalo 29. října, kdy se podle organizace na ochranu dětí Save the Children bilance posunula na číslo 3195 dětských obětí.

Další stovky tisíc dětí zatím přežívají na území Pásma Gazy bez jakékoliv naděje, že by mohly boje a údery v oblasti v dohledné době ustat. Mnoho z nich je navíc zraněných a traumatizovaných a ponechaných bez potřebné péče.

Podobně jako mnoho dalších zástupců mezinárodních organizací a humanitárního sektoru, se kterými měly Seznam Zprávy možnost v uplynulých týdnech hovořit, i Ammar zdůrazňuje, že přes dva miliony lidí v Pásmu Gazy včetně dětí žije více než dva měsíce bez základních potřeb (elektřiny, vody, potravin) a možnosti schovat se do bezpečí a živoří v přeplněných táborech pro vnitřně vysídlené.

Zdá se nevyhnutelné, že smrt čeká v současných podmínkách brzy i další děti. Ty sice mohou přežít boje, osudnými se jim bez co nejdřívějšího ukončení konfliktu – jak zdůrazňuje Ammar – stanou podmínky v táborech pro vnitřně vysídlené. V nich děti i dospělí například sdílejí jednu toaletu se stovkami dalších a nemají přístup k hygieně. To vede k šíření nemocí a infekcí, kterým mnoho z nich podlehne.

„Od poloviny října 2023 bylo nahlášeno více než 33 551 případů průjmu. Více než polovina z nich připadá na děti mladší pěti let – což je výrazný nárůst ve srovnání s průměrným počtem dvou tisíc případů měsíčně u dětí mladších pěti let v průběhu let 2021 a 2022,“ informovala například Světová zdravotnická organizace na začátku listopadu.