Indie ve velkém ničí slumy. Chce zapůsobit na země G20

Těsně před svítáním přijely buldozery spolu s vládními úředníky a začaly strhávat chatrče, zatímco jejich zmatení obyvatelé bezradně přihlíželi. „Byli jsme tak vyděšení. Všechno zničili. Nic nám nezbylo,“ popsala 56letá Jayanti Déví, když se snažila zachránit to, co zbylo z jejího majetku v centru Dillí.

Její dům stál posledních 30 let na zchátralém chodníku vedle otevřené kanalizace naproti rozlehlému komplexu Pragati Maidan. Jde o významné kongresové centrum v indickém hlavním městě, které bude tento týden hostit vedoucí představitele zemí skupiny G20.

V dubnu Savita a její čtyři dcery zoufale sledovaly, jak vládní úřady vjely do jejich osady v nepovolené čtvrti vedle pevnosti Tughlaqabad, ikonické památky Dillí, a rozbořily jejich malý dům. Sedm let vzpomínek se rázem proměnilo v trosky. „Nedokážu vysvětlit, jak byli všichni rozrušení, když domy zbourali. Lidé křičeli, plakali a prosili je, aby toho nechali,“ sdělila Savita.

Indický památkový úřad (Archaeological Survey of India –ASI), který demolici provedl, tvrdí, že Savita a její sousedé zasáhli do pozemku a postavili své domy nelegálně, jak vyplývá ze soudních dokumentů, jež viděla redakce CNN. V lednovém oznámení ASI nařídil všem takzvaným narušitelům, aby odstranili „nelegální stavby na vlastní náklady ve lhůtě 15 dnů“, vyplývá ze soudních dokumentů. ASI na žádost o komentář nereagoval.

„Věděli jsme, jaké riziko podstupujeme. Ale jsme chudí a nic jiného jsme si nemohli dovolit. Lidé tu žijí už přes 40 let. Proč úřady tyto domy nezbouraly dříve? Proč až teď?“ ptá se Savita.

Podle petice podané právníkem, který pomáhá obyvatelům oblasti Tughlaqabad, přišlo v dubnu o střechu nad hlavou více než 100 tisíc obyvatel této oblasti. Protože neměli kam jít a neměli peníze na pronájem bytu, nezbývalo mnohým než žít pod plachtami. A to i v době, kdy město sužovaly přívalové deště a záplavy.

Přes den prosili obyvatelé policisty poblíž o trochu chleba. Jednou v noci se podle Savity muži pokusili unést dceru její sousedky, když táhli křičící teenagerku do temného lesa. Dcery Savity se musely učit vedle hromady odpadků, což vedlo k problémům ve škole.

Není to však poprvé, co indická vláda provedla demolici slumů nebo chatrčí před velkou mezinárodní akcí. V roce 2010 z ulic Dillí vláda donutila vystěhovat žebráky a v souvislosti s přípravou Her Commonwealthu zničila slumy, což ovlivnilo životy desetitisíců lidí.