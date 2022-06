Italští a němečtí manažeři dostali tresty za výbuch vlaku s 32 oběťmi

Mezi odsouzenými je i bývalý šéf italských drah Mauro Moretti, který dostal trest odnětí svobody pět let, informovala dnes agentura ANSA. Odsouzení mohou ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu.

Nejvyšší trest, šest let vězení, si odnesl šéf německé pobočky nadnárodní přepravní firmy Gatx Rainer Kogelheide. Několik let vězení dostali i další manažeři a představitelé firmy, kteří odpovídali za údržbu. Společnost vlastnila vagóny s cisternami, které převážely zkapalněný plyn.

Morettiho soud osvobodil z nejvážnějšího obvinění, neúmyslného zabití, protože trestný čin už je promlčený. Pět let vězení dostal za podíl na železniční nehodě, způsobení požáru a neúmyslné újmě na zdraví. Prvoinstanční soud mu přitom vyměřil sedm let vězení. Bývalý šéf železnic se před soudem mimo jiné bránil obvinění, že správce železniční sítě pod jeho vedením investoval pouze do vysokorychlostních tratí a zanedbával investice a údržbu nákladních vlaků. Podle Morettiho však priority stanovovala vláda. Morettiho advokátka Ambra Gioveneová označila rozsudek za velmi neuspokojivý.