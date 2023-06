Izrael chtěl poslat tanky do starého železa, teď má pro Merkavy kupce v Evropě

Izraelské ministerstvo obrany vzhledem k citlivosti jednání neupřesnilo jména zájemců o více než 200 izraelských tanků, jeden z nich je však v z Evropy. Chystaná transakce vyžaduje souhlas Pentagonu, protože některé součástky pocházejí z USA. Konečná dohoda by ale mohla být hotová relativně brzy, přibližně během tří měsíců, uvedl list. Dodal, že všechny uložené tanky by mohly být prodány za několika desítek milionů dolarů, což je „zanedbatelná částka“ v porovnání s cenami nových západních tanků, na jejichž zhotovení je nutné si pár let počkat.