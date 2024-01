Izrael tvrdí, že zcela zničil vojenské struktury Hamásu na severu Pásma Gazy

Ve střední a jižní části Pásma Gazy chce armáda pokračovat v likvidaci Hamásu odlišnými metodami, uvedl v sobotu na tiskové konferenci mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Ojedinělé útoky na Izrael vycházející ze severu Pásma jsou přesto očekávatelné, varoval Hagari podle serveru The Times of Israel (ToI).

„Bude to chvíli trvat, boje budou pokračovat po celý rok 2024. Postupujeme podle plánu, abychom dosáhli našich válečných cílů: zneškodnit Hamás i ve střední a jižní části a soustředit veškeré zpravodajské, operační i bojové síly na osvobození rukojmích,“ uvedl Hagari.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a asi 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich skupina propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli.