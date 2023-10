Izraelští vojáci už vešli do Gazy. Čistí pohraniční pásmo od buněk Hamásu

Izraelská armáda v pátek oznámila, že její pozemní jednotky s tanky v posledních 24 hodinách provádí lokální operace za hranicí Pásma Gazy, napsal server The Times of Israel (ToI). Cílem je vyčistit pohraniční oblast od bojovníků palestinského hnutí Hamás, informují izraelská média. Podle deníku Haarec vojáci také hledají osoby, které členové Hamásu unesli při sobotním útoku na Izrael. Jednotky nevstoupily hlouběji do vnitrozemí Pásma Gazy, uvádí izraelská média.