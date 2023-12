„Je to tu jak v Kafkově Procesu.“ Balkán bojuje s odlivem mladých

Kromě vzpomínek na krvavou minulost se lidé na Balkáně často potýkají i s obavami o budoucnost. S úbytkem obyvatel region bojuje v podstatě již od 90. let, kdy jím zmítaly jugoslávské války, a situace se dnes ani zdaleka neobrací k lepšímu. Zejména mladá generace totiž často zvažuje, jestli neodjet hledat štěstí za hranice.

„Přemýšlím o studiu v zahraničí a pak by tu asi byla i možnost přestěhování se,“ vypráví mi osmnáctiletá Dea nedaleko Národní knihovny v Prištině. Na lavičce poblíž ikonické budovy, jejíž střechu pokrývá několik kupolí připomínajících nafukovací stany, sedí se stejně starou kamarádkou Tingou. Ta by prý v Kosovu naopak ráda zůstala.

Obě dívky se - stejně jako ostatní, které během pobytu v zemi potkávám - shodují, že důvodem k nespokojenosti je hlavně ekonomická situace. Nemyslí si sice, že by v Prištině byl nedostatek práce, zdůrazňují ale nízké mzdy, které se s pracovními nabídkami pojí a které se pohybují okolo 200 eur za měsíc, tedy v přepočtu zhruba 5000 korun.

„Spokojený tu nejsem, je tu málo práce a je mizerně placená, například 250 eur měsíčně. Jak tu máme vyžít s takovou sumou?“ ptá se jen o pár dní později ve městě Mitrovica na severu Kosova třiadvacetiletý Rinor. Náhodou se potkáváme zrovna v den, kdy si byl na ambasádě vyřídit povolení k odjezdu za prací; již potřetí se vydává do Německa.

Dva pětadvacetileté programátory potkávám v Prištině během jejich cesty do školy. A přestože pospíchají, stihneme probrat hned několik témat.

„Myslím, že naše nynější vláda odvádí obecně dobrou práci. Nejsme tu frustrovaní z ní, ale spíše z Evropské unie a toho, jak k nějakým věcem přistupuje,“ vypráví mi Uran. „Přijde mi, že více straní Srbsku, což chápu vzhledem k tomu, že je třeba ho dostat dál od ruského vlivu. Doplácí na to ale občané tady, což pro nás pochopitelně není dobré.“

Jmenovitě upozorňuje například na to, že po zářijovém útoku ve vesnici Banjska, kde zemřeli čtyři lidé, Západ na Srbsko neuvalil sankce. Je ovšem přesvědčený, že kdyby to bylo naopak, vůči Kosovu by opatření uplatnili hned. Podle Urana je navíc takové nastavení nefér, jelikož cítí, že Kosovo je velmi proevropsky zaměřená země.