Jedenáctiletý Američan volal policii, místo pomoci ho postřelili

Když pak jedenáctiletý chlapec se zdviženýma rukama vyšel ze svého pokoje – tak, jak to policie žádala – jeden ze strážníků jej postřelil. „Hned jak vyšel zpoza rohu, zasáhla ho kulka. Nedokážu pochopit proč. Ten samý policista, který mu řekl, aby vyšel z domu, ho pak postřelil,“ řekla pro zpravodajskou stanici CNN chlapcova matka Nakala Murryová.

Ke střelbě podle ní došlo během jedné až dvou minut poté, co policisté požádali o vylidnění budovy. Kulka zasáhla jedenáctiletého mladíka do hrudníku.

Chlapce s poškozenými plícemi, zlomenými žebry a natrženými játry okamžitě převezli do lékařského centra mississippské univerzity, kde mu zavedli hrudní drén a připojili jej na plicní ventilaci. Mluvčí nemocnice Annie Oethová CNN sdělila, že dítě bylo ve středu propuštěno do domácí péče.

Podle Moorea neexistuje žádný způsob, jak by důstojník mohl chlapce zaměnit za dospělého muže, kvůli kterému byla původně policie přivolána. „Toto jedenáctileté dítě bylo mnohem, mnohem nižší, takže si je nemohl splést. Nevíme, co se stalo, ale víme, že jednání policisty bylo velmi lehkomyslné a mohlo vést ke ztrátě života,“ uvedl.

„Žádné dítě by nikdy nemělo být vystaveno takovému násilí ze strany těch, kdo přísahají, že budou pomáhat a chránit,“ doplnil pak s tím, že podobná situace už se nemůže opakovat a komunita musí úředníky hnát ke zodpovědnosti.

Inkriminovaný policista, kterým má podle informací CNN být důstojník Greg Capers, zatím dostal placenou dovolenou, protože střelba je vyšetřována. Aderrienova matka ale požaduje jeho propuštění i obvinění. „Tohle se nemůže opakovat, není to v pořádku,“ sdělila BBC. Ve čtvrtek ve městě uspořádala demonstraci za spravedlnost, na kterou dorazil zhruba tucet protestujících.

„Na co čekáme, až někdo skutečně zemře?“ doplnil pak rodinný právník s tím, že podle jeho informací byl zapojený policista jmenován nejlepším důstojníkem oddělení. „Pokud je tohle to nejlepší, co policie v Indianole má, pak potřebuje vyměnit celý svůj sbor,“ myslí si.