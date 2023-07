Jedno písmeno. A Britové poslali tajné informace ruskému spojenci

Při odesílání několika e-mailů došlo k chybě zřejmě pouhým vynecháním jednoho písmene. Zatímco americká armáda používá doménu „mil“, kontakty do Mali končí „ml“. Podle představitelů britského ministerstva obrany nicméně e-maily neobsahovaly informace, které by mohly ohrozit bezpečnost vojenských akcí.

„Zahájili jsme vyšetřování poté, co bylo několik e-mailů omylem přeposláno na nesprávnou e-mailovou doménu. Jsme přesvědčeni, že neobsahovaly žádné informace, které by mohly ohrozit bezpečnost,“ uvedl mluvčí britského ministerstva obrany pro list The Daily Telegraph.