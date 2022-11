Jihokorejský ministr vnitra se omluvil za tragédii v Soulu. O rizicích se vědělo

Způsob, jak s dostupnými informacemi naložila, byl ale neadekvátní, řekl dnes náčelník jihokorejské policie. Ministr vnitra I Sang-min se za to dnes omluvil, informovala agentura AFP. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyzval k zavedení bezpečnostních opatření, která by podobným tragédiím zabránila.

Do ulic Soulu vyrazily v sobotu desítky tisíc lidí na první velkou oslavu Halloweenu od zrušení většiny covidových omezení. Kvůli tlačenici, která se ve čtvrti Itaewon odehrála, se však oslava mnohým stala osudnou.

V sobotu se k oslavám svátku Halloween v Soulu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, podle místních médií sjelo na 100.000 lidí. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky po zrušení omezení, která tamní úřady zavedly kvůli pandemii covidu-19. V jednu chvíli začala tlačenice, když se do úzké uličky začaly hrnout tisíce lidí, řada v různých kostýmech.