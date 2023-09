Jsme ve vesmíru sami? Podle vědců úplně špatná otázka

Řada vědců, kteří se zabývají výzkumem vesmíru, jsou optimisté. Předpokládají, že se nalezení známek vzdáleného života ještě sami dočkají, v lepším případě že to bude už během několika příštích let.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba americké vesmírné agentury NASA nedávno odhalil známky možného života mimo sluneční soustavu. Na planetě nazvané K2-18b, vzdálené od Země 120 světelných let, nalezl stopy molekuly dimethylsulfidu, organické sloučeniny, kterou produkují živé organismy. Planeta je podle astronomů v příznivé vzdálenosti od své hvězdy, aby na ní mohla být voda, tedy základ pro rozvoj života, jak ho známe na Zemi.

Zda se informace o životě na K2-18b potvrdí, by se mělo ukázat zhruba během následujícího roku.

Profesor Nikku Madhusudhan z Astronomického institutu Cambridgské univerzity, který vede studii o planetě, pro BBC řekl, že pokud bude výsledek pozitivní, radikálně to změní způsob, jakým uvažujeme o hledání života.

„Pokud najdeme známky života na úplně první planetě, kterou zkoumáme, zvýší to možnost, že život je ve vesmíru obvyklý,“ uvedl astronom, podle kterého k takové významné proměně našeho chápání vesmíru dojde během následujících pěti let.

K novým objevům by měly pomoci i nové technologické nástroje. Například zmíněný Webbův vesmírný teleskop je sice velmi silný, má ale také své limity. Kvůli oslnění není schopen rozeznávat v dalekém vesmíru planety srovnatelně velké se Zemí (K2-18b je osmkrát větší) nebo tak blízko k jejich mateřským hvězdám.

NASA proto plánuje ve 30. letech postavit novou observatoř vybavenou moderním světelným štítem, který by minimalizoval světlo z hvězdy, kolem níž obíhá sledovaná planeta. Bude tak možné lépe zaznamenat atmosféru planet podobných té naší.

Kvalitnější výzkum možného života ve vesmíru by měl usnadnit také extrémně velký dalekohled umístěný v chilské poušti. Má největší zrcadlo ze všech vyrobených přístrojů s průměrem 39 metrů, a tak dokáže rozpoznat mnohem více detailů v planetárních atmosférách než jeho předchůdci.

V naší sluneční soustavě se pozornost soustředí na jeden z Jupiterových měsíců nazvaný Europa. Pod jeho ledovým povrchem je oceán, který do vesmíru chrlí oblaky vodní páry. Na začátku 30. let by měly k tomuto měsíci dorazit dvě mise, jedna z NASA a druhá z Evropské vesmírné agentury.