Jste závislá na Rusku, vmetl Macron Le Penové v televizní debatě

Debata rozdělená na tematické okruhy začala tím, co trápí Francouze nyní nejvíce – kupní síla a inflace. Oba kandidáti se lišili zejména v názoru na ceny energií – zatímco prezident hájil zastropování tarifů energií, Le Penová prosazovala svůj program, v němž figuruje snížení DPH u energií na pět procent. To by podle ní ušetřilo francouzským domácnostem 12 miliard eur. Macron naopak tvrdí, že jím schválená opatření jsou dvakrát tak účinnější. Le Penová sice uvedla, že ani ona nemá nic proti zastropování cen energií, Macron jí ale připomněl, že v parlamentu hlasovala proti němu.