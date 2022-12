Šéf správy Luhanské oblasti Serhij Hajdaj oznámil, že ruští okupanti unášejí ukrajinské děti z okupované Luhanské oblasti do Čečenska, kde musejí projít „vlasteneckým výcvikem“. Upozornil na to server Ukrajinska Pravda .

Server Euromaidan press upozorňuje na to, že čečenský lídr Ramzan Kadyrov se v polovině listopadu pochlubil, že v rámci programu „Teenageři Ruska“ bylo do Čečenska odvezeno asi 200 „problematických teenagerů“ z různých ruských regionů. Nechyběli podle něj ani dospívající z okupované Luhanské a Doněcké oblasti.

„Kadyrov byl velmi pyšný, že má mladou generaci Ukrajinců, kterou osobně připraví, a my chápeme na co,“ řekl Hajdaj podle serveru v ukrajinském televizním vysíláním. „Kolem roku 2020–2021 naše jednotky SBU neutralizovaly diverzní skupiny, které měly mladé kluky ve věku 21–22 let, a to byl sedmý rok války, počítejme: těm teenagerům bylo v roce 2014 14 let a byli tak zombifikovaní, že v 21 letech šli zabíjet své krajany,“ vysvětluje Hajdaj.