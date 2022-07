Prodavači, dělníci i kamioňáci. V Británii se cvičí stovky Ukrajinců do války

On ani většina těch, kteří do Británie z Ukrajiny přijeli, nikdy nedrželi zbraň v ruce. Povoláním jsou řidiči kamionů, prodavači nebo dělníci pracují v kamenolomech. Válka rozpoutaná Ruskem je ovšem přiměla k radikální změně dosavadního života. O jejich výcviku v Británii informoval deník The Times.