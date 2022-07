Zprávy z bojiště: Ruská děla jsou na částech fronty nezvykle tichá

Na všech úsecích fronty probíhalo vzájemné ostřelování a případně i malé taktické boje, ale ne větší operace. Jako obvykle platí, že v této „opotřebovávací“ války je spíše než změna průběhu fronty důležité to, jak velké škody obě strany utrpí.

Skutečně nebezpečné by pro ukrajinské jednotky bylo, kdyby ruské síly stejně jako třeba u Popasne prováděly kombinované operace: tedy zaútočily přímo, aby obránce „zafixovaly“ na místě, a jiné jednotky se zároveň pokusily o obchvat. V tuto chvíli zřejmě ovšem nemají invazní jednotky v oblasti dost sil, aby se o něco takového pokusily. Zatím tedy průběžně „zkouší“ obranu a snaží se ji oslabit.

Intenzita bojů je údajně o něco nižší než minulý víkend, ovšem v ruském zájmu je rozhodně vytlačit obránce z tohoto vyvýšeného terénu směrem na západ. Ukrajinští obránci by pak museli zaujmout méně výhodné pozice v údolí, které se táhne severojižním směrem mezi městy Siversk a Bachmut. Nebo případně ustoupit ještě o několik kilometrů dále na západ do výhodnější obranné pozice na další hřeben. Rusko by tak ukrojilo zase několik kilometrů z ukrajinského území.