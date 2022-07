Zprávy z bojiště: Rusové obsadili Lysyčansk. Past však zřejmě zůstala prázdná

Ruské velení se obsazením obcí zřejmě snaží zamezit možnosti, že by ukrajinské jednotky mohly překročit řeku Siverskij Doněc a pokusit se narušit zásobovací trasy v jižnějším úseku fronty. Ne, že by taková možnost v brzké době reálně hrozila; ukrajinské velení tu nemá k dispozici dost jednotek na tak veliký útok.

Dále na jihu, v oblasti kolem města Izjum, byly změny na frontě menší. Docházelo k ostřelování z obou stran. Ruské jednotky se také pokoušely o útok jihovýchodním směrem, na město Slovjansk, ovšem nic nenasvědčuje, že by dosáhly nějakého úspěchu.

Ostatně útoky byly alespoň podle ukrajinských zdrojů poměrně slabé. Část ruských jednotek působících u Izjumu byla podle řady dokladů převelena do dalšího úseku fronty, tedy do oblasti kolem Lysyčansku.

Na začátek krátká rekapitulace dní posledních týdnů. Poté, co se obránci Severodoněcku stáhli kolem 24. června za řeku Siverskij Doněc, v severní části vyznačovala frontu právě řeka. V jižní části byla situace pro obránce složitější.

Po úniku ze Zoloteho se ovšem ukrajinské obranné pozice nepodařilo nijak stabilizovat. Neznáme plány ukrajinského velení, takže nevíme, do jaké míry šlo o předem připravený ústup, v každém případě ovšem ukrajinské jednotky od té chvíle v lysyčanském výběžku téměř výhradně ustupovaly. Došlo i k několika protiútokům, ale i když byly třeba lokálně úspěšné, základní obraz se nezměnil: ruské jednotky pomalu – často jen o stovky metrů denně – postupovaly.

Navíc se ruským jednotkám, nejprve zřejmě malé speciální jednotce, pak i pravidelným jednotkám podařilo překročit Siverskij Doněc na severovýchodní části výběžku. Ruští ženisté pak v této oblasti někdy v prvních červencových dnech postavili i pontonový most.

Ukrajinský ústup se v době psaní článku zřejmě nezastavil. Ruské jednotky dále pronikají západním směrem v severní části fronty směrem na město Siversk. Obsadily už vesnici Bilohorivka (té, v jejíž blízkosti se ruské síly pokusily v květnu o překročení řeky, ale nechaly se zaskočit ukrajinským dělostřelectvem – psali jsme zde ). To znamená, že obsadily celé území Luhanské oblasti, a tedy i hranice takzvané „Luhanské lidové republiky“.

Její obsazení bylo jedním z cílů „druhé fáze“ války, kterou Moskva zahájila zhruba v polovině dubna. To je rozhodně politický úspěch, který ruské vedení dobře prodá. Viz pondělní gratulace Vladimira Putina zapojeným jednotkám a apel na „odpočinek a následné zvýšení bojeschopnosti“.

Z vojenského pohledu bude ovšem pro další průběh bojů rozhodující něco jiného než to, zda se jeden úsek fronty posunul o několik desítek kilometrů tam či zpátky.

„Rozhodující nebude nutně to, kolik území Rusko obsadí, ale kolik ukrajinských vojáků by obklíčilo a kolik techniky a vybavení by Ukrajina ztratila,“ řekl ještě před ústupem Ukrajiny z Lysyčansku v rozhovoru pro Seznam Zprávy bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský. V tomto ohledu se Ukrajina zřejmě dokázala vyhnout nejhoršímu. Jak už jsme sice říkali, zatím se zdá pravděpodobné, že ukrajinské jednotky dokázaly z hrozícího obklíčení z velké části uniknout.